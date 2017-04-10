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Наглядова рада НСТУ обрала голову Суспільного мовлення

Наглядова рада НСТУ обрала голову Суспільного мовлення
Під час засідання членів Наглядової радії Національної суспільної телерадіокомпанії було проведено голосування за посаду очільника Суспільного мовлення, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Ним було обрано Зураба Аласанію. Його підтримали 10 членів Наглядової ради з 17. Загалом було висунуто і допущено до конкурсу кандидатури восьми осіб, які представили на розгляд власні концепції подальшого розвитку Суспільного мовлення в Україні. Мова йде про Зураба Аласанію, Романа Вибрановського, Юрія Дарагана, Олександра Зиріна, Олександра Зорку, Олександра Коваленка, Олега Наливайка та Марека Сіеранта. Ще одним кандидатом, який пройшов до 2 туру конкурсу на посаду керівника був Олег Наливайко, однак він отримав 7 голосів підтримки від представників Наглядової ради. Конкурс на посаду керівника ПАТ НСТУ було розпочато 3 лютого цього року.

Варто надати, що березні 2014 року Зураба Аласанію призначали гендиректором української Національної телекомпанії. Однак в листопаді минулого року Аласанія за власним бажанням покинув посаду керівника, аргументуючи це тим, що телерадіомовлення має катастрофічну ситуацію з фінансуванням.
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