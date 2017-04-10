Наглядова рада НСТУ обрала голову Суспільного мовлення

Під час засідання членів Наглядової радії Національної суспільної телерадіокомпанії було проведено голосування за посаду очільника Суспільного мовлення, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Ним було обрано Зураба Аласанію. Його підтримали 10 членів Наглядової ради з 17. Загалом було висунуто і допущено до конкурсу кандидатури восьми осіб, які представили на розгляд власні концепції подальшого розвитку Суспільного мовлення в Україні. Мова йде про Зураба Аласанію, Романа Вибрановського, Юрія Дарагана, Олександра Зиріна, Олександра Зорку, Олександра Коваленка, Олега Наливайка та Марека Сіеранта. Ще одним кандидатом, який пройшов до 2 туру конкурсу на посаду керівника був Олег Наливайко, однак він отримав 7 голосів підтримки від представників Наглядової ради. Конкурс на посаду керівника ПАТ НСТУ було розпочато 3 лютого цього року.
Варто надати, що березні 2014 року Зураба Аласанію призначали гендиректором української Національної телекомпанії. Однак в листопаді минулого року Аласанія за власним бажанням покинув посаду керівника, аргументуючи це тим, що телерадіомовлення має катастрофічну ситуацію з фінансуванням.