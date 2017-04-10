В Україні скоро можна буде подивитись на латання доріг онлайн

Представництво міністерства інфраструктури України розповіло про співробітництво з Південною Кореєю, результати якого дозволять подивитися, як латають українські автошляхи онлайн, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію оприлюднив керівник профільного українського відомства Володимир Омелян. За його словами, сторони наразі працюють над розробкою системи, що має дозволити в режимі реального часу спостерігати за кожною з ділянок доріг, які на даний момент ремонтують. Крім того, система дозволити моніторити такі фактичні дані, як замовлення робіт, проведення тендерних конкурсів, інформацію щодо матеріалів, що використовуються під час ремонту. У пілотному режимі ця система має запрацювати вже до кінця поточного року.
Варто нагадати що раніше очільник українського уряду Володимир Гройсман заявив, що в 2017 році на ремонт українських автошляхів заплановано виділити з держбюджету 30 мільярдів гривень. Міністр інфраструктури Володимир Омелян в свою чергу зазначив, що 95 % дорожнього покриття України знаходиться наразі у поганому стані.