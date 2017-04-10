Рева розповів, кому піднімуть пенсії на 1000 гривень

Український уряд у 2017 році активно обіцяє своїм громадянам підвищити розмір мінімальної пенсії. Крім врахування індексації на 10%, людям повністю осучаснять пенсії. Однак для цього необхідно прийняти реформи Пенсійного фонду, щоб Кабінет міністрів міг починати працювати над їх виконанням. Про це у понеділок розповів міністр соціальної політики Рева Андрій, передає replyua.net.
Він заявив, що його міністерство планує збільшити розмір пенсійних виплат для 5.6 мільйона українців. Але сьогодні в Україні проживає майже 12 мільйонів людей, які отримують пенсії. За словами Реви, близько 1.1 мільйона українських пенсіонерів будуть отримувати щомісячні виплати на цілу 1000 гривень більше, ніж сьогодні. Прибавку від 900 до 1000 гривень будуть отримувати майже 500 тисяч громадян.
460 пенсіонерів будуть отримувати пенсію на 700 – 800 гривень більшу. Понад 3.5 мільйона пенсіонерів будуть отримувати грошову щомісячну допомогу на 50 – 700 гривень більше. Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що якщо Верховна Рада прийме рішення про реформування пенсійної системи, то уряд вже 1-го жовтня зможе суттєво підняти розмір пенсій.