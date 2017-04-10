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Біля центрального відділення Сбербанку в Києві активісти встановили намети

Біля центрального відділення Сбербанку в Києві активісти встановили намети
Представники «Національного корпусу» розпочали безстрокову акцію протесту поблизу одного з центральних відділень «Сбербанку», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Мова йде про те саме відділення, яке розташоване на вулиці Володимирській, і нещодавно було забетоновано членами цієї ж організації. В «Національному корпусі» повідомили, що два встановлені намети будуть стояти до тих пір, доки Національний банк України не забере у банку з російським капіталом ліцензію на роботу в Україні. Територія біля входу охороняється декількома десятками бійців Нацгвардії, однак відомо, що після декількох годин простою, банківська установа поновила свою роботу. Також активісти заявили, що вони змінили форму свого протесту і мурувати вхід знову не збираються.

Раніше представники «Національного корпусу» тимчасово припиняли блокувати роботу російських банків для того, щоб клієнти цих установ могли забрати свої вклади. Однак від сьогодні, 10 квітня, вони поновили свою акцію протесту, заявляючи, що прагнуть фізично заблокувати роботу російських банків по всій Україні. Відомо, що акції протести проходили сьогодні також в Харкові та Одесі. Вони не минули без сутичок.
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