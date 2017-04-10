"Укроборонпром" продемонстрував можливості відновленого Т-64 (ВІДЕО)

У державному концерні «УкрОборонПром» продемонстрували тестування відновленого танку Т-64 перед тим, як його переведуть на озброєння Збройним силам України. Про це у понеділок повідомляє прес-центр державного підприємства, передає replyua.net.
В той самий час у інформаційному листі відзначається, що протягом минулого року «Харківський бронетанковий завод» відновив близько 60 одиниць танків. При цьому у повідомленні додали відеозапис, на якому видно, як після реставрації випробовують танк Т-64. «Нещодавно було завершено відновлювальні роботи над ще одним танком Т-64, який прибув до ДП «Харківський бронетанковий завод». Було повністю відновлено силові установки та забезпечення їх ефективного функціонування. Також було повністю перебрано ходову частину танка та проведено ремонтні роботи з озброєнням. В той самий час було проведено роботи з встановлення динамічного захисту», - розповіли в «УкрОборонПром».
«Після проведення всіх робіт машину направили на проходження випробувань на спеціальний танкодром. Там представники заводу та Міністерства оборони проводили різноманітні тести, перевіряючи можливості танку», - додали у повідомленні.