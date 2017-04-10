В ДНР и ЛНР принудительно собирают заявления о нелегитимности украинской власти

Работников крупных предприятий на оккупированной части Донбасса в принудительном порядке обязывают подписывать обращение к ОБСЕ, суть которого – лишний раз подвергнуть сомнению всю послереволюционную систему власти в Украине, мол, в Украине власть захватила хунта. Это четко ложится в колею таких фейковых неправовых решений, как определение одного из московских судов по иску экс-нардепа Олейника. По словам политического эксперта Тараса Черновола, пока непонятно, для чего все эти усилия.
«Нет смысла составлять какие-то заявления, если сразу после революции были проведены выборы, на которых избрана власть. Все международные организации признали легитимность и демократичность выборов, а с их результатом согласились абсолютно все, включая и РФ, которая согласилась на контакты с нашей властью как с вполне легитимной и признанной», – отметил Тарас Черновол.
Он предполагает, что речь идет о какой-то очередной кампании в самой России. Там подобные фокусы с «нелегитимностью» своих врагов любят и не жалеют усилий на различные фейки. Очередное заявление на всех российских каналах, что украинские граждане не признают решений, принятых после «инспирированного американцами переворота» и теперь «легитимность власти укров проверят международные организации»? Это тоже может быть реалистичным, а возможно в Кремле создают какую-то почву для новых провокаций. «Хотя не очень понятно, как разыграть именно такую схему? Привезти в Донецк Януковича или Азарова, провозгласить их там легитимным президентом и правительством Украины. Неубедительно как-то, к тому же недавно обоих беглецов сами ДНР и ЛНР поспешили объявить предателями», – написал эксперт.