Україна посіла першу сходинку ще одного антирейтингу

Україна нещодавно стала ще одним лідером світового рейтингу. На цей раз держава потрапила на першу позицію лідерства по швидкості розвитку корупції у світі, «переплюнувши» навіть деякі країни Африки. Таку оцінку Україні дали у британській компанії «EY», пише видання «ZN.ua», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, всього у спису 41 країна. Рейтинг складали на основі проведення опитування серед бізнесменів та інвесторів. Майже 89% опитаних вважає, що Україна на сьогоднішній день – лідер з розвитку корупції у всьому світі. Найбільше від цієї зарази страждає бізнес-сектор в державі. В той самий час у списку останні місця займають Фінляндія, Данія та Норвегія, які вважають найкращими країнами для ведення бізнесу.
Згідно з повідомленням, в Україні кожне третє підписання або продовження контракту супроводжується незаконною грошовою винагородою. В той самий час 77% опитаних переконані, що якщо винних у корупції притягнути до відповідальності, то антирейтинг країни знову покращиться. Згідно з повідомленням, не зважаючи на антикорупційну реформу в Україні, ситуація там продовжується погіршуватися з кожним днем. На сьогодні ведення бізнесу в Україні фактично не може уникнути причетності до корупції.