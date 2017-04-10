У Мінфіні назвали єдину умову для підвищення пенсій цього року

Пенсіонери в Україні зможуть сподіватися на якісне збільшення виплат вже в жовтні поточного року в тому випадку, якщо депутати Верховної Ради погодяться підтримати урядову пенсійну реформу. Як передає replyua.net, про це розповіла перший заступник керівника Мінфіну Оксана Макарова в ефірі одного з українських каналів.
«У жовтні поточного року ми зможемо суттєво підвищити пенсії, і цей план цілком реалістичний. Тепер наше головне завдання полягає в тому, щоб переконати колег в парламенті підтримати запропоновану пенсійну реформу», - підкреслила Макарова. За її словами, пенсійна реформа, яку Міністерство фінансів має намір запропонувати Верховній Раді, буде справедливою абсолютно за всіма соціальними мірками. Нагадаємо, що українській владі все-таки вдалося домовитися з Міжнародним валютним фондом з питання підвищення пенсійного віку в країні.
У МВФ вимагають від України провести пенсійну реформу, і одним з обов'язкових пунктів було підвищення віку виходу на пенсію до 63 років у чоловіків і у жінок. Пенсійну реформу потрібно прийняти до кінця травня цього року, і вступити в силу вона повинна з початку 2018 року.