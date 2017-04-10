Украинцам повысят пенсии только при одном условии, - Минфин

Украинские пенсионеры смогут рассчитывать на качественное увеличение выплат в октябре текущего года в том случае, если Верховная Рада поддержит правительственную пенсионную реформу. Как информирует replyua.net, об этом рассказала Оксана Макарова, первый заместитель министра финансов, в эфире телеканала Интер.
«В октябре этого года мы сможем существенно повысить пенсии, и этот план вполне реалистичный. Теперь наша главная задача заключается в том, чтобы убедить коллег в парламенте поддержать предложенную пенсионную реформу», подчеркнула Макарова. По ее словам, пенсионная реформа, которую Министерство финансов собирается предложить Верховной Раде, станет справедливой абсолютно по всем социальным меркам. Напомним, что украинским властям все-таки удалось договориться с Международным валютным фондом по вопросу повышения пенсионного возраста в стране.
МВФ требовал от Украины провести пенсионную реформу, и одним из обязательных пунктов было повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет у мужчин и у женщин. Пенсионную реформу нужно принять до конца мая этого года, и вступить в силу она должна с начала 2018 года.