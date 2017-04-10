Доник: хорошая неделя, которая заставила меня сильно напрячься

Известный волонтер Роман Доник на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что прошлая неделя была очень удачной и хорошей для всех нас, но именно это и заставляет его напрячься, информирует replyua.net.
«Безвиз, военный договор с Канадой, американские «Томагавки», в Молдову идет украинская электроэнергия вместо российской…К сожалению, именно это меня заставляет напрячься. У нас идет война со страной, которая на прошлой неделе потерпела крупное поражение. Для мордора сейчас мы становимся главной целью. Об этом все знают. Будет обострение? С большей вероятностью можно ответить «да». Им ведь нужно на чем-то отыграться», пишет Доник. По словам волонтера, обострение может произойти, поэтому нужно продолжать делать то, что мы делали последние три года.
«Каждый на своем месте. Воюем за независимость. В 93 ОМБр завезли компрессор, летнюю резину, гайки для пушек, чистящее мало, тактический комплект на утес, очки, фонарики, наколенники, маски, носки, перчатки, медикаменты и многое другое», добавляет Роман Доник.