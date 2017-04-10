Гонтарева каже, що НАБУ безпідставно її звинувачує

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє, що кошти, які були надані регулятором комерційним банкам у вигляді рефінансування, не могли бути виведені за межі держави. Про це вона заявив під час свого виступу на прес-конференції у понеділок, 10-го квітня, передає replyua.net.
«Як ви вже знаєте стосовно розслідування правопорушень, які пов’язані з неповерненням Національному банку коштів за надані рефінансування неплатоспроможним комерційним банкам, ми вже не один раз зверталися до правоохоронних органів та чекаємо на повне та неупереджене розслідування наших позовів», - заявила глава НБУ.
В той самий час Гонтарева наголосила, що кредити, які надавав Нацбанк, не були повернуті ще з 2008 року. «Ну насамперед варто зазначити, що ці рефінансові кошти надавали не під належну заставу, яка була значно переоцінена. На сьогоднішній день ці банки ліквідовані або ж вони досі знаходяться у стадії ліквідації», - додала вона. При цьому Гонтарева зауважила, що Національний банк з 2014 року значно підвищив рівень вимог до оцінки майна, яке використовується у вигляді застави та до надання рефінансування, залучивши до оцінки майна міжнародних незалежних експертів.