Банкір повідомив, хто повинен стати наступним главою НБУ

Новим главою Національного банку України повинен стати банкір, який має «бойовий досвід». Таку думку «Обозревателю» висловив екс-член Наглядової ради «ПриватБанку» Віктор Лисицький, передає replyua.net.
Відповідаючи на питання, хто може очолити НБУ, він сказав: «Можна назвати 4-5 відомих банкірів, які довго очолюють солідні великі банки, банки з хорошою репутацією, банки, що працюють на сучасному рівні і які відіграють велику роль у розвитку економіки нашої країни. Цей пост повинен займати банкір, який має досить солідний бойовий досвід і хорошу репутацію»,- заявив він. На думку Лисицького, найбільш вірогідні кандидатури на цю роль - глава «Райффайзен Банк Аваль» Володимир Лавренчук і голова правління «ПриватБанку» Олександр Шлапак.
Відносно першого імені експерт сказав: «Він не тільки банкір з великим стажем, а й постійно брав участь у виробленні та здійсненні важливих рішень щодо монетарної політики та економіки в цілому». Перевагою Шлапака Лисицький вважає той факт, що «він багато попрацював на державних посадах. Валютний ринок може відреагувати, хоча, питання, які вирішувала Гонтарева і попередні глави Нацбанку, вельми далекі від нагальних потреб реальних суб'єктів економіки. Потрясінь не повинно бути хоча б тому, що ситуація в економіці зараз досить стабільна», - сказав Лисицький.