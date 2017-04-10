Експерт розповів, чому в Україні ризик терактів ІДІЛ нижчий, ніж в РФ

Небезпека здійснення терактів вище в країнах, де існують «філії» Ісламської держави, нікуди не зникла; є вона і в Російській Федерації. Про це «Обозревателю» розповів волонтер Центру вивчення повстанських рухів Олександр Кореньков, передає replyua.net.
Коментуючи останні теракти в Єгипті, він повідомив про те, що на Синайському півострові діє «адміністративно-територіальне відділення» ІД. Згідно з повідомленням пов'язаного з ІД ресурсу – агентства «Амак», саме ця організація відповідальна за ці злочини.
Відповідаючи на запитання журналістів, якою може бути наступна мета терористів ІД, Кореньков визнав: «Спрогнозувати це неможливо». У той же час він зауважив, що ймовірність терактів вище в країнах, де є «офіційні відділення ІД,»,зокрема, в Російській Федерації, де є відділення «вілает Кавказ», в Алжирі, Ємені, Саудівської Аравії, Афганістані, Пакистані , Єгипті. «Також можливі атаки в таких країнах, як Філіппіни, Бангладеш, деякі країни Європи, де діють окремі прихильники і групи, пов'язані з ІД,» - додав експерт. За його словами, сьогодні ІД - основна організація, яка використовує терористичні методи у своїй діяльності. Кореньков додав, що в Криму, а також на території України в цілому на сьогоднішній день відсутні «офіційні представництва» ІД.