Маленький юбилей: 500 дней без российского газа

Сегодня прошло ровно 500 дней с того момента, как Украина отказалась от закупок российского газа, информирует replyua.net со ссылкой на данные Укртрансгаз.
Ровно 500 дней «Нафтогаз» не импортирует природное топливо по контракту с российским Газпромом, с 26 ноября 2015 года, и в настоящий момент Украина закупает газ исключительно на западных границах. Согласно данным Укртрансгаза, по состоянию на 8 апреля текущего года газ импортировался в объеме 15,7 миллионов кубометров в сутки, причем из Словакии Украина получила почти 10 миллионов кубометров, из Венгрии – чуть больше трех миллионов кубов, из Польши – почти два с половиной миллиона кубометров. В период с 1 по 8 апреля импорт природного газа достиг 123 миллионов кубометров.
Также природный газ сейчас добывается и на территории Украины. По состоянию на 8 апреля объемы добычи достигли 57 миллионов кубометров. В период с 1 по 8 апреля украинские компании добыли в общей сложности 455 миллионов кубометров.