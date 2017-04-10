Эксперт: девальвации гривны не будет, но суды против России Украина может проиграть

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«Национальный корпус» угрожает заблокировать работу российских банков с 10 апреля. Как это может повлиять на экономическую ситуацию в эфире «Громадського радио» прокомментировал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.По мнению эксперта, критического влияния, которое бы привело к катастрофическому падению гривны, инфляции не будет. В 2014 году российские банки активно выводили свои капиталы, и это повлияло на девальвацию гривны. Свою долю влияния эти банки уже сделали тогда. Сейчас этот процесс немного притормозился, потому выводить уже фактически ничего, но несколько десятков миллиардов гривен в этих банках еще находится.Алексей Кущ отметил, если будет какое-то непродуманное, несбалансированное влияние на эти банки, а хуже всего - противозаконное – то, естественно, Украина как государство, обязано будет выполнить все международные нормы по защите депозитов, будет вынуждено выплатить все средства, но, более того, владелец этих банков – Российская Федерация – может совершенно законно подать иск на Украину в международный суд. Если нарушается закон, права инвестора, международный суд не будет рассматривать эмоциональную окраску – они будут смотреть исключительно на букву закона.