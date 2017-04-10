Мешканці Донбасу протестують через жахливий вчинок терориста «ДНР»

За інформацією порталу 62.ua, жителі населеного пункту Красноармійське Новоазовського району, який перебуває під контролем проросійських бойовиків самопроголошеної «ДНР», оголосили про початок бунту проти терористів. Про це інформує replyua.net. Повідомляється, що причиною для конфліктної ситуації стало вбивство Сергія Алхімова, 23-річного місцевого мешканця. Під час з’ясування стосунків молодому чоловікові було нанесено вогнепальний вистріл в живіт. І хоча односельці відразу доставили Алхімова до лікарні на автомобілі, напередодні з’явилася інформація, що його життя не вдалося врятувати.
Населення Красноармійського, яких вразила ця подія, підняли бунт проти терористів та заблокували їх «інженерну частину». Люди, котрі проживають у сусідніх селах, вирішили приєднатися до цього протесту. У свою чергу, аби «повстання» людей було придушене представники дев’ятого «полку армії ДНР» були підняті через бойову тривогу.
Трохи згодом до Красноармійського було підтягнуто спецназ «МГБ» і «МВС ДНР». Крім того, безпосередньо на місце вирушили представники «адміністрації» Новоазовського району.