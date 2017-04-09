Керівник «Нафтогазу» засмітив українців новиною щодо вартості газу

В інтерв'ю журналістам «5 каналу» Андрій Коболєв, який займає посаду голови правління НАК Нафтогаз, повідомив, що навіть якщо Україна збільшить показник видобутку газу із власних родовищ, це жодним чином не сприятиме зниженню вартості палива, передає replyua.net. У той же час, високопосадовець наголосив, що рішення про встановлення низької вартості «блакитного палива» носить політичний характер. «Це подібно до математичних розрахунків: низька ціна дорівнює корупції», - сказав Коболєв.
Також він нагадав журналістам, що вже другий підряд зимовий період Україні вдалося пройти без імпорту газу з РФ. Крім того, продовжив Коболєв, компанія державної форми власності, яка на українській території здійснює видобуток газу, почала збільшувати обсяги.
«Компанія, яка є частиною групи Нафтогаз, Укргазвидобування, змогла в протягом перших чотирьох місяців поточного року змогла показати позитивну тенденцію збільшення видобутку газу. У 2017 році найменший показник плану збільшення видобутку газу цією компанією складає 0,5 мільярда кубометрів. Мова у даному випадку йде про мінімальний план», - сказав глава Нафтогазу.