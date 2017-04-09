В Україні вдалося попередити вбивство молдавського олігарха

Правоохоронні органи Республіки Молдови під час спільної зі своїми українськими колегами спеціальної операції затримали не тільки виконавців, а й замовників замаху на вбивство Володимира Плахотнюка - олігарха, одного з найбагатших жителів південної сусідки України. Як інформує replyua.net, про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформацію від начальника Національної поліції України Сергія Князєва, опубліковану ним на його сторінці в соціальній мережі Facebook.
Зокрема, Князєв зазначає, що міжнародна спецоперація представників правоохоронних органів України та Молдови завершилася успішно: вдалося попередити замовне вбивство одного з колишніх чиновників Республіки Молдови.
Крім цього, глава української поліції пише про те, що затримання всіх учасників злочинного угруповання, а також безпосередніх замовників злочину щодо «колишнього першого віце-спікера парламенту Молдови, а нині відомого бізнесмена, відбулося синхронно в Києві і Кишиневі». Затримання зловмисників - співвиконавців і організаторів замовного вбивства - відбулося в Києві. У Кишиневі були затримані безпосередні виконавці невдалого замаху, у яких місцеві поліцейські, які брали участь у спецоперації, вилучили зброю та грошові кошти.