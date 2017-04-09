Эксперт: Украине нужно потушить «пожар» выборов в ДНР и ЛНР пока Россия занялась агитацией

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Сегодня опять Россией начал подыматься вопрос о возможном проведении выборов на оккупированных территориях еще до того, как Украина возобновит контроль над границей. Такой ход Кремля в эфире «Громадського радио» прокомментировал председатель общественной организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос актуализируют со всех сторон – с запада и с востока. Минский процесс находится в тупике. Ситуация не меняется последние полгода, договоренности срываются, например, очередные договоренности о прекращении огня.«Я промониторил, где встречается информация о возможных требованиях к Украине. В украинском пространстве это издание «Остров». Ссылаются на господина Чеснакова, российского политического и интеллектуального деятеля, который очень тесно связан с Кремлем. Он выступает первоисточником, но я бы не очень доверял этому источнику», – отметил Олег Саакян.По его словам, вопрос выборов на Донбассе задают снова из-за того, что сегодня непонятно, что делать дальше. Официальная Украина своего варианта не предлагает. В общественного сектора есть предложения, но это очень болезненная тема. В мировоззренческом пространстве это также линия фронта, поэтому Украина должна как можно оперативнее заявить о своей позиции и прекратить попытки Москвы сагитировать запад.