В украинских центрах прекратили оформление и выдачу загранпаспортов

На сайте «Документа» сегодня появилось сообщение о том, что сайт госкомпании «Документ» временно прекращает работу, поскольку он не выдержал наплыва посетителей, которые хотели подать заявки на оформление заграничных биометрических паспортов, информирует replyua.net.
В сообщении говорится о том, что по техническим причинам во всех центрах «Паспортного сервиса» выдача, а также оформление заграничных паспортов временно не производится. Нужно отметить, что заявку на оформление загранпаспорта можно подать в любое территориальное подразделение ГМС Украины. После того, как 6 апреля Европарламент одобрил безвиз для Украины, многие сервисы по оформлению документов вскоре прекратили работу из-за ажиотажа, связанного с оформлением загранпаспортов.
Сотрудники сервисных центров отмечали, что уже через несколько часов после голосования очереди из желающих подать заявку на оформление документа резко возросли. К примеру, в Киеве наблюдался самый большой ажиотаж. Загранпаспорт оформляется около двадцати рабочих дней, однако его можно сделать и за одну неделю, но при этом придется переплатить около 300 гривен.