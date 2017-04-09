Кирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

Война на востоке страны идет сразу по нескольким направлениям: военном, экономическом, дипломатическом, энергетическом. Сейчас боевики активизируют свою деятельность, потому что дипломатически Россия проигрывает. В Киеве прошел «Безпековий форум», где фактически страны Балтии, Польши, Украины подтвердили свое намерение создать коалицию против российской агрессии, на данном этапе страны перешли от деклараций к открытой риторики. В Москве в ярости от такого решения. Об этом в эфире одной из каналов сказал блогер Кирилл Сазонов.
«С НАТО очень интересная ситуация. Все мы помним, как Яценюк предложил развивать такой формат, как «НАТО+», то есть Украина не член НАТО, но его ближайший партнер с полным перевооружением. У России не остается аргументов, по этому остается только стрелять
Также Кирилл Сазонов высказал мысль, что ошибается тот, кто считает, что, лидеры боевиков уже сидят на чемоданах и готовы убежать в Россию. По словам Сазонова, для боевиков в Россию путь закрыт, не зря в «ДНР» устроили показательное шествие «народной армии ДНР». Это делается для того, чтобы когда Украины возобновит контроль на оккупированной частью Донбасса, перед Киевом встал вопрос – амнистировать всех или всех сажать. «Все это говорит о том, что Кремлю интересно оставить эту «бомбу» в Украине, им не интересно забирать боевиков», – отметил блогер.