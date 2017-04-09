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Украинская радиостанция отказалась от трансляции песен «Океана Эльзы»

Украинская радиостанция отказалась от трансляции песен «Океана Эльзы»
Украинская радиостанция «Просто Радио» решила отказаться от трансляции всех композиций, которые исполняет группа «Океан Эльзы». Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, трансляция песен «Океана Эльзы» будет прекращена в период с 1 по 30 апреля.

Об этом рассказали ди-джеи радиостанции в одном из эфиров, назвав такие действия «специальной акцией». Во время эфира ведущие поинтересовались у слушателей, что может произойти, если из вещательной сетки пропадут композиции самой популярной в Украине группы. «Многие радиостанции Украины все чаще задумываются над тем, существует ли жизнь без песен «Океана Эльзы», отметили радиоведущие. По их словам, в отличие от других радиостанций, «Просто Радио» уже не задумывается, а действует, и акция закончится 30 апреля.

На радиостанции при этом подчеркнули, что из трансляции будут исключены композиции только этой группы, и «Просто Радио» продолжит радовать слушателей композициями всех остальных украинских групп и исполнителей. Напомним, что ранее были введены квоты в радиоэфире, согласно которым большинство композиций должны быть на украинском, а не на русском языке.
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