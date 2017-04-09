Самые заядлые курильщики и любители спиртных напитков живут в Киеве, - исследование

Среди украинских городов Киев стал лидером по потреблению алкогольной и табачной продукции. Аналитики компании Про-Консалтинг, как передает replyua.net, сообщили о том, что за период с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2016 года в Украине было продано табачной продукции, крепкого алкоголя, вина и пива на сумму 65 миллиардов 700 миллионов гривен, где доля продукции отечественного производства достигла 86 процентов, что свидетельствует не о популярности украинских брендов, а об их дешевизне.
Самые большие объемы алкогольной продукции и табачных изделий потребляют жители Киева. Как отмечают специалисты, такие данные получены не только, исходя из численности населения, но и из уровня доходов украинцев. Однако речь идет не о том, что все киевляне массово употребляют алкоголь и курят.
Дело в том, что в столице расположено максимальное количество ресторанов, отелей и других заведений, которые являются основными покупателями данной продукции. Также в десятку «курящих и выпивающих» попали жители Днепропетровской, Киевской, Одесской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.