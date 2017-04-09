Социологи назвали самый комфортный для жизни город в Украине

На первое место социологи поставили не столицу Украины, а Винницу, и она является самым комфортным для проживания городом в стране.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, рейтинг лучших городов для жизни был подготовлен специалистами Международного республиканского института. На втором месте, опять же, оказался не Киев, а Харьков, а тройку лидеров замкнул Луцк. Согласно результатам нового ежегодного исследования, Винница и Харьков удерживают лидирующие позиции в рейтинге уже три года подряд, а Луцк впервые ворвался в тройку лидеров, обогнав самые крупные украинские мегаполисы. Раньше третью позицию удерживал Львов, но из-за серьезных проблем с мусором он потерял высокое место в рейтинге.
Киев, как ни странно, оказался лишь на далеком 16-м месте, и социологи отметили, что это связано не с плохой обстановкой в городе, а с тем, что столичные жители стали более требовательными к комфорту. В первую десятку рейтинга попали Ровно, Тернополь, Мариуполь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов и Житомир. Еще один мегаполис, Одесса, только на 19-ой строчке.