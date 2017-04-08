Чим загрожує газопровід «Північній-потік-2» Україні?

Прокладання газопроводу «Північний потік-2» з території Російської Федерації до ФРН, в обхід української і польської території, вже називають потенційною проблемою, яка може розколоти Європейський Союз. Чим це обумовлено розповідає replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Керівник німецького концерну Wintershall Маріо Мерен заявив, що спільний з російським «Газпромом» проект по будівництву нової транзитної гілки дозволить збільшити потужність газопроводу в два рази. Ряд експертів заявляють, що в зв’язку з цим може виникнути питання, що транспортування російського газу через Україну та Польщу в Європу буде не потрібним. Мерен прокоментував такі прогнози, різко заявивши, що «процес транспортування газу не є внеском до консолідації бюджетів третіх країн».
Однак експерти зазначають, що причина не лише в 2 мільярдах євро, які Київ щороку отримує за прокачування газу. Куди важливішим вважають ризик, який постає перед газотранспортною системою України. В разі скорочення транзиту газу, виникнуть труднощі в тому, як утримувати цю систему в робочому стані. Якщо транспортування російського газу взагалі припиниться через українську територію, то частину цієї системи будуть вимушені законсервувати, а іншу частину труб треба буде просто розібрати. В такому разі Україна покине європейську газову систему , перейшовши до автономного режиму. Саме тому у Варшаві та Києві озвучуються думки, що цей проект є політично вмотивований Кремлем для того, щоб посилити роль РФ на європейському газовому ринку, ще більше дестабілізувати Україну та розколоти ЄС.