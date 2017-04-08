Сюрприз к Пасхе: в Украине дешевеют овощи и яйца

Незадолго до Пасхи в Украине сильно подешевели яйца и овощи, а все остальные продукты, напротив, начали дорожать. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, в марте этого года цены на потребительском рынке увеличились на 1,8 процентов по сравнению с февралем, а с начала года рост цен достиг 3,9 процентов.
В Государственной службе статистики при этом отметили, что существует несколько факторов, которые повлияли на ценовую политику в марте. Речь идет, в первую очередь, о сезонном росте цен на хлебобулочные изделия, молочную продукцию и крупы, а также о повышении тарифов на электроэнергию, увеличении акцизов на табачную продукцию и алкоголь. Из продуктов в марте дешевели только яйца – на 7,3 процентов, и овощи – в среднем почти на 20 процентов.
В Минсоцполитики добавили, что увеличение минимальной зарплаты в два раза на рост цен на продовольственные товары не оказало никакого влияния. Напомним, что ранее многие эксперты, напротив, прогнозировали рост цен на продукты, которые обычно закупают перед Пасхой, - яйца, мясо, овощи, однако пока этого не произошло.