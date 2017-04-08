Аваков сказав, скільки біометричних паспортів буде в українців до кінця року

Очільник міністерства внутрішніх справ порахував, скільки українців до кінця 2017 року матимуть біометричні паспорти, завдяки яким можна користуватись перевагами безвізового режиму з ЄС, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За даними міністра, до кінця року більше 5 мільйонів українців будуть власниками біометричних паспортів. За його даними, на ранок 7 квітня Державна міграційна служба вже видала понад 3 мільйони закордонних паспортів нового зразку. Наразі щодня у відомстві видають в середньому 9-12 тисяч паспортів. В результаті розрахунків вдалося встановити, що до початку наступного року в Україні видадуть загалом 5, 4 мільйони біометричних паспортів. Аваков зауважив, що після звістки про позитивне голосування Європарламенту щодо питання введення безвізового режиму з Україною, до Державної міграційної служби почали більше звертатися люди, які бажають оформити документ, що дозволить їздити до Європейського Союзу без оформлення візи. Однак керівник МВС заявив, що у відомстві впораються з таким ажіотажем.
Нагадаємо, 6 квітня депутати Європейського парламенту проголосували за встановлення безвізу для українців. Надалі очікується розгляд цього питання в Раді Євросоюзу.