Президент України затвердив програму співробітництва з НАТО

Українським президентом Петром Порошенком було затверджено оновлену версію національної програми співробітництва з НАТО на поточний рік, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Цим документом передбачається провести реформи у сфері безпеки і оборони, посилити антикорупційну діяльність та процес децентралізації. Президентська прес-служба зазначила, що ці перетворення мають на меті наблизити Україну до стандартів Північноатлантичного альянсу. Програма дозволяє підвищити рівень практичної співпраці з НАТО шляхом посилення фінансової, матеріально-технічної та іншої допомоги Альянсу та країн-членів міжнародного об’єднання. Передбачається, що ця програма також має підвищити рівень української обороноздатності і збільшити можливості країни для протидії агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, цього тижня в рамках візиту заступниці генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер до Києва було досягнуті домовлення з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, що НАТО допоможе українцям в реформуванні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачається модернізація технічної та інституційної складових відомства.