Сбербанк вирішив піти з українського ринку

У Сбербанку заявили про те, що збираються піти з українського ринку без ексцесів, проте, якщо виникнуть які-небудь агресивні дії відносно української дочки російського фінансової установи, вони будуть розцінені як умисне нанесення шкоди клієнтам банку і державі Україна. Як інформує replyua.net з посиланням на українські ЗМІ, про це йдеться в новій заяві Сбербанку.
У фінансовій установі нагадали про те, що 27 березня вдалося укласти договір про продаж дочірньої структури банку в Україні. «Після того, як Україна підписала меморандум з МВФ і після прийняття Ощадбанком рішення про відхід з українського ринку Сбербанк буде розцінювати будь-які агресивні дії по відношенню до дочірньої структурі як умисне нанесення шкоди державі Україна і українським клієнтам. Ми дуже сподіваємося, що перехід активів Сбербанк в Україні в консорціум інших власників пройде згідно з українським законодавством, а також в рамках міжнародного права », - підкреслюється в заяві.
Також в Сбербанк узазначили, що банк продовжить розвиватися в Україні, але вже з новими власниками, і він збереже якісний сервіс і зобов'язання перед українськими клієнтами.