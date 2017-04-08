валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Світовий банк назвав 4 реформи, які врятують українську економіку

Світовий банк назвав 4 реформи, які врятують українську економіку
У Світовому банку назвали 4 ключові реформи, які необхідно запровадити в Україні для покращення економічної ситуації в країні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

У доповіді відомства прогнозують, що український валовий внутрішній продукт в цьому році збільшиться на 2 %, як і розраховували раніше, однак прогноз щодо рівня інфляції збільшили з 8,5 % до 10 %. Водночас представник Світового банку Сату Кахконен зауважив, що для подальшої стабілізації економічних показників в країні варто провести реформи в сфері пенсійного забезпечення, медицини, посилити боротьбу з корупцією та впровадити земельну реформу.

Саме корупція, на думку Кахконена, створює негативний інвестиційний імідж України. Що ж стосується пенсійної реформи, то її важливість полягає в тому, що нині 11 % ВВП йде на фінансування Пенсійного фонду, в бюджеті якого існує велика діра, адже пенсійні внески населення не можуть компенсувати необхідну кількість грошей для виплати пенсій. Також у Світовому банку наголосили, що використання коштів бюджету на потреби медицини є неефективним, адже рівень надання медичних послуг в країні залишається незадовільним. Крім того, міжнародні представники наголосили, що відкриття земельного ринку в Україні зможе стимулювати надходження нових інвестицій.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: Трамп сделал из себя посмешище

Срочно: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах
Важное за сутки
08 апр 2017
16644

"Путін програв": Зубов розповів про повний провал проекту "Новоросія"

Президент Російської Федерації Володимир Путін навряд буде загострювати ситуацію на сході України, оскільки на сьогоднішній день його можливості значно зменшилися. Про це розповів російський історик

08 апр 2017
10556

Касьянов: победоносная война Путина в Сирии потерпела фиаско, и теперь он отыграется на Украине

Дональд Трамп начал проявлять себя во внешней политике, и причем очень неплохо, - Америка снова становится великой державой, Кремль посрамлен, и, судя по всему, попытается отыграться на Украине. Как

08 апр 2017
9829

Вашингтон вирішив помститися Москві: Конгрес США готує радикальні заходи проти Кремля

У єдиній базі документів нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів з'явився проект закону, яким передбачається введення нових, дуже жорстких санкцій проти Росії, про що інформує replyua.net. Наразі

Последние новости

Іран звинуватив США в підтримці терористів

Чим загрожує газопровід «Північній-потік-2» Україні?

Больше всего в Европе от терактов страдают страны, которые всячески поддерживают Украину, – эксперт

У Північній Кореї використали американський удар у Сирії на свою користь

В ООН обрали наймолодшого посла миру в історії міжнародної організації

Эксперт: главное условие МВФ – попрощаться с «совком»

Эксперт: детям придется возвращать не нынешние кредиты МВФ, а дорогие кредиты Януковича или газовые долги Тимошенко

Росія проводить військові навчання в Криму

Сюрприз к Пасхе: в Украине дешевеют овощи и яйца

Олешко: чем вообще это «зверье» из Чернигова отличается от тварей, которые избивали украинцев в Донецке, Харькове, Крыму?

Снова схитрил – Джонсон водит Москву за нос

Блогер: удар «Томагавками» – это не защита демократии, а защита эго экстравагантного альфа-самца Дональда

Аваков сказав, скільки біометричних паспортів буде в українців до кінця року

Бывший президент: в Москве до сих пор аукается референдум

Синоптик рассказала о погодных сюрпризах в Вербное воскресенье

Президент України затвердив програму співробітництва з НАТО

Журналист: глупые россияне так и не поняли, что Трамп ударил не по Сирии – это был репутационный удар по России

Вони живуть у своїй реальності – у МЗС РФ прокоментували скасування візиту британського міністра

Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)

Сбербанк вирішив піти з українського ринку

 Новости за день