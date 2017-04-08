Світовий банк назвав 4 реформи, які врятують українську економіку

У Світовому банку назвали 4 ключові реформи, які необхідно запровадити в Україні для покращення економічної ситуації в країні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У доповіді відомства прогнозують, що український валовий внутрішній продукт в цьому році збільшиться на 2 %, як і розраховували раніше, однак прогноз щодо рівня інфляції збільшили з 8,5 % до 10 %. Водночас представник Світового банку Сату Кахконен зауважив, що для подальшої стабілізації економічних показників в країні варто провести реформи в сфері пенсійного забезпечення, медицини, посилити боротьбу з корупцією та впровадити земельну реформу.
Саме корупція, на думку Кахконена, створює негативний інвестиційний імідж України. Що ж стосується пенсійної реформи, то її важливість полягає в тому, що нині 11 % ВВП йде на фінансування Пенсійного фонду, в бюджеті якого існує велика діра, адже пенсійні внески населення не можуть компенсувати необхідну кількість грошей для виплати пенсій. Також у Світовому банку наголосили, що використання коштів бюджету на потреби медицини є неефективним, адже рівень надання медичних послуг в країні залишається незадовільним. Крім того, міжнародні представники наголосили, що відкриття земельного ринку в Україні зможе стимулювати надходження нових інвестицій.