Названы самые важные для Украины реформы

Власти Украины для ускорения экономического роста страны должны успешно реализовать главные четыре реформы, передает replyua.net. В своей статье для издания ZN.UA руководитель Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отмечает, что речь идет о пенсионной, земельной, медицинской и антикоррупционной реформе. Эксперт подчеркнула, что, согласно результатам экономического анализа от Всемирного банка подтверждается рост украинской экономики на 2,3 % за минувший год, однако этот показатель все же достаточно небольшой.
Также Кахконен добавила, что с учетом наблюдаемых сейчас темпов и негативного состояния конъюнктуры, которая сложилась на внешних рынках, а также из-за продолжения активистами блокады на оккупированных территориях Донбасса, в нынешнем году рост экономики Украины составит в пределах 2%. Для ускорения темпов роста экономики и достижения стабильного восстановления, подчеркнула Кахконен, нужно проводить глубинные реформы. Альтернативы этому пути просто не существует.
Как уже сообщалось, недавно ряд западных стран заявили, что Украине за последнее время удалось провести ряд важных реформ, которые положительно повлияли на экономику страны.