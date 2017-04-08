У Полтаві активісти пікетували ГУНП

У Полтаві активісти націоналістичних організацій та громада міста провели акцію протесту біля Головного управління Національної поліції області, вимагаючи звільнення керівників обласного та міського відділень поліції. Про це у суботу повідомляє прес-центр всеукраїнського об’єднання «Свобода» на власній сторінці у соціальній мережі ФБ, передає replyua.net.
«Учасники заходу вимагають від керівників обласного управління Національної поліції скласти свої повноваження у зв’язку з бездіяльністю. Зокрема, мова йде про розкриття найбільших резонансних злочинів, які сталися у Полтавській області протягом останнього часу», - зазначається у тексті повідомлення.
В той самий час учасники протесту вимагали відставки і міського керівника Національної поліції Терели Олександра. Згідно з повідомленням керівника Полтавської міської організації «Свобода», депутата міської ради Юліана Матвійчука, поліція вирішила піти на зустріч вимогам протестувальників. «Силовики закривають провадження проти активістів щодо скоєння "заворушень". Комісія, якою керує Степаненко, наразі зупинила свою роботу. У наступний понеділок буде сформовано нову комісію», - повідомив депутат.