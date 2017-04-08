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Кремль готується до анексії Донбасу - Марчук

Кремль готується до анексії Донбасу - Марчук
Ситуація, яка складається на сьогоднішній день на сході України, показує, що Кремль готується до поступової анексії Донбасу. Про це розповів колишній міністр оборони, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день ситуація на Донбасі складається таким чином, що свідчить нам про те, що Кремль готує один із двох сценаріїв. За першою версією, вважається, що Російська Федерація готує повзучу анексію Донбасу. Але варто зауважити, що ця анексія буде зовсім інакшою, не схожою та кримський випадок. У Криму було проведено все оперативно, все було швидко, і саме цим скористувався Володимир Путін. Наразі там знаходяться структури Федеральної служби безпеки Росії та інші органи МВС», - зазначив він.

В той самий час Марчук відзначив, що на Донбасі ситуація зовсім інша і потребує більш поступальних кроків. За його словами, ситуація схожа на те, що Путін намагається зробити все можливе для того, щоб Донбас перестав бути цікавим для України. Знищуються підприємства, розвалюються об’єкти інфраструктури. Росія іде за принципом випаленої землі. При цьому він не виключив, що пізніше Росія захоче «впихнути» Донбас назад в Україну.
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