Эксперт: ракетный удар Трампа в один миг разрушил многополярный мир Путина, как карточный домик

После удара США по авиабазе в Сирии в соцсетях появились обсуждения о том, что Сирия может стать для Путина вторым Афганистаном. С таким мнение не согласен военный эксперт Олег Жданов. Эксперт считает, что географическое положение России и Сирии затруднено. К Афганистану была открыта граница – СССР вводил туда все, что хотел. Сейчас там затишье военное, так как Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для грузов двойного назначения. Российская Федерация не может подвозить свои группировки. На сегодня в Сирии около 4-4,5 тысячи военнослужащих: одна неполная бригада и авиационная ударная группа.
«По данным нашей разведки, на территории Украины около 9-10 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в составе регулярных частей. Плюс сформированы первый и второй армейские корпуса на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях. Их я тоже отнес бы к вооруженным силам Российской Федерации, скажем, резервной армии. Около 40-45 тысяч – на сегодня оценивается группировки войск на оккупированных территориях», – рассказал эксперт.
По его словам, главная цель Трампа – начать «Холодную войну». Он же обещал сделать Америку большой. Быстро и лучше толкает экономику вверх оборонный заказ. Для этого нужна или война, или же гонка вооружений. Ракетный удар еще раз подтверждает, что многополярный мир, о построении которого в 2014 году объявил Путин, все, что он там настроил, его карточный дом, разрушенный одним ракетным ударом.