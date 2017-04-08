Долой химию: эксперты рассказали о натуральных красителях для пасхальных яиц

До самого светлого праздника Пасхи остается всего несколько дней, и многие хозяйки уже задумались над тем, как покрасить яйца в этом году, сообщает replyua.net.
Сейчас в продаже можно найти что угодно – не только красители, но и различные украшения для яиц, однако, как правило, все красители в своем составе имеют опасные вещества. Эксперты уверяют – окрасить яйца в самые яркие и красивые цвета можно при помощи натуральных продуктов. Красивый желтый оттенок пасхальным яйцам придадут куркума и ромашка, а темно-фиолетовый – черная смородина и черника. Насыщенный оранжевый цвет яйцам придают морковь, куркума и паприка, а шоколадный – крепкая чайная заварка и березовые листья.
Если кто-то из хозяек любит экспериментировать, эксперты советуют использовать крапиву, петрушку и шпинат для получения насыщенного зеленого оттенка, а для лавандового цвета яиц – виноградный сок. Золотистый оттенок можно получить с помощью луковой шелухи, розовый – с помощью малины, свеклы и вишни, также можно окрашивать яйца в разные цвета, используя сразу несколько природных «ингредиентов».