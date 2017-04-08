Експерт: для Європи безвіз з Україною може стати шоком

На переконання Катерини Зарембо, аналітика Інституту світової політики, Європа, скасувавши для українських громадян візи, ризикує зіткнутися з «позитивним шоком», передає replyua.net. Це може відбутися тоді, коли значна частина страхів, котрі розповсюджуються у багатьох європейських країнах, не матимуть реального підтвердження, наголосила експерт у своїй статті для ZN.UA.
Аналітик зауважила, що з боку європейських депутатів є чітке розуміння великого значення скасування необхідності оформляти візи для українських громадян, вони навіть називають це символом того, що Україна належить до великої європейської сім’ї. Крім того, наголошує Зарембо, це ще й жест підтримки Брюсселем офіційного Києва на шляху проведення реформ та у проведенні російської агресії.
В той же час, додала Катерина Зарембо, у Європейському союзі, вочевидь, ніхто не планує закривати очі на вірогідне припинення реформування в Україні. Так, навіть від прихильників скасування віз під час дебатів у Європейському парламенті звучала критика через внесені Верховною Радою суперечливі зміни до законодавства про онлайн-декларації.