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Порошенко дав важливу для українців обіцянку

Порошенко дав важливу для українців обіцянку
Витрати на транспортні послуги для українців, які вирушають з України до Європейського союзу та у зворотному напрямку мають стати більш доступними для кожного громадянина. Про це у суботу, 8-го квітня, заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день перед нами постає нова задача – зробити поїздки до Європи та назад більше дешевшими та доступнішими для громадян України. Ми маємо сприяти входженню в Україну «лоукостерів», щоб всі наші громадяни на власному досвіді переконалися, що європейські цінності мають переваги. Саме вони об’єднали Україну під час подій на Майдані у 2014 році», - наголосив глава держави.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 6-го квітня, Європейський парламент під час другої частини пленарного засідання прийняв позитивне рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом. «За» проголосувала значна кількість євродепутатів. Пізніше президент Петро Порошенко наголосив, що це рішення ще не означає, що Україна отримала безвіз, оскільки ще потрібно дочекатися ухвалення з боку Ради ЄС, а українські політичні сили, не залежно від своєї позиції, мають робити все можливе, щоб цей процес не затягувався.
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