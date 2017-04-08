Украинцы кинулись оформлять загранпаспорта после решения о безвизе

После голосования в Европарламенте по безвизу граждане Украины стали намного чаще обращаться в сервисные центры для оформления загранпаспортов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой ТСН, работники сервисных центров рассказали о том, что уже в день голосования по безвизу украинцев, стоящих в очередях, чтобы оформить биометрические паспорта, стало намного больше. Хотя окончательное решение по безвизу еще не принято, но украинцы уже понимают, что скоро у них появится возможно путешествовать по странам ЕС, не оформляя виз, и «заморочек» с поездками станет намного меньше. «Мы едем. У нас турне», заявила жительница Киева Лариса Терпецкая, пришедшая подать заявку на оформление загранпаспорта.
Только в одном Киеве вместе с Терпецкорй оформить загранпаспорт пришли сотни украинцев. Нужно отметить, что сейчас загранпаспорт в Украине оформляют и за двадцать рабочих дней, и за семь. Если вы готовы подождать месяц, оформление будет стоить 957 гривен, а, если паспорт нужен срочно, его оформят в течение недели за 1210 гривен.