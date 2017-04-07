Соколюк: биометрические паспорта выданы трем миллионам украинцев

Около десяти тысяч граждан Украины каждый день получают биометрические паспорта, и с начала 2015 года, когда началась их выдача, документы получили более трех миллионов украинцев. Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом рассказал Максим Соколюк, глава Государственной миграционной службы.
«Выдача биометрических паспортов началась в январе 2015 года. К этому времени документы были выданы 3 миллионам 125 тысячам украинцев, и ежедневно биометрические паспорта получают около десяти тысяч граждан, в некоторые дни число граждан, обратившихся за документами, достигает 12 тысяч человек», подчеркнул Соколюк. По его словам, биометрический паспорт дает возможность гражданам Украины выехать в страны Евросоюза на срок, не превышающий 90 дней, и этот паспорт не дает права на трудоустройство в Европе.
Напомним, что еще в конце 2015 года Еврокомиссия объявила о том, что Украина выполнила все требования для получения безвизового режима со странами ЕС, однако лишь вчера Европарламент проголосовал за предоставление безвиза Украине. Он должен вступить в силу в июне текущего года.