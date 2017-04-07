Рева розповів, яку вимогу МВФ відмовилася виконувати влада

Керівник Міністерства соціальної політики України Андрій Рева під час участі в ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1» заявив, що українська влада змогла переконати керівництво Міжнародного валютного фонду в тому, що зараз в Україні неможливо підвищити вік виходу на пенсію до 63 років. Про це інформує replyua.net.
Згідно заяви Андрія Реви, представники української влади вважають на даний час абсолютно неприйнятним підвищення пенсійного віку. «З нашої сторони МВФ було запропоновано інший варіант цієї спірної проблеми. Протягом останніх чотирьох місяців ми проводили дискусії, проте нам вдалося прийти до вирішення даного питання без підвищення віку виходу на пенсію», - підкреслив чиновник Кабінету міністрів.
За його словами, в даний момент українські жінки виходять на пенсію в 58,5 років, проте в зв'язку з пенсійною реформою вік виходу на пенсію почне підвищуватися, але поступово - раз на рік на шість місяців. Підвищення завершиться в 2021 році. До цього часу пенсійний вік у чоловіків і жінок зрівняється і складе 60 років. Нагадаємо, кілька днів тому у МВФ було прийняте рішення про виділення Києву чергового траншу кредиту на суму один мільярд американських доларів.