Розенко: на 1 мая запланировано повышение пенсий и прожиточного минимума

Павел Розенко, вице-премьер Украины, сделал заявление о том, что с 1 мая этого года в Украине пройдет первое в текущем году повышение прожиточного минимума и пенсий, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.
«В украинском бюджете запланировано повышение пенсий и прожиточного минимума в течение этого года, причем два раза. Выплаты увеличатся 1 мая, а также 1 декабря», заявил Розенко. По его словам, около восьми миллионов украинских пенсионеров с 1 мая могут ожидать прибавки в размере 10 процентов от текущей пенсии. Это касается тех граждан, чьи выплаты привязаны к минимальной пенсии. Кроме того, прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан (речь идет о минимальной пенсии) с 1 мая составит 1312 гривен, а в декабре вырастет до 1373 гривен.
Напомним, что с начала года в Украине в два раза увеличился размер минимальной зарплаты, и теперь он составляет 3,2 тысячи гривен. Однако пенсионеры по-прежнему получают копейки, но Владимир Гройсман уже пообещал, что в этом году пенсии будут осовременены.