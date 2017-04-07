Рева: Украина отказалась выполнять требование МВФ

Андрей Рева, министр социальной политики, заявил о том, что украинским властям удалось убедить руководство Международного валютного фонда в том, что сейчас в Украине невозможно повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, такое заявление прозвучало от министра во время ток-шоу «Право на владу». По словам Ревы, украинские власти считают в настоящее время неприемлемым повышение пенсионного возраста. «Мы предложили МВФ другой вариант этой спорной проблемы. На протяжении четырех месяцев продолжались дискуссии, однако нам удалось прийти к решению данного вопроса без повышения возраста выхода на пенсию», подчеркнул министр.
По его словам, в настоящий момент украинские женщины выходят на пенсию в 58,5 лет, однако в связи с пенсионной реформой возраст выхода на пенсию начнет повышаться, но постепенно – раз в год на шесть месяцев. Повышение завершится в 2021 году. К этому времени пенсионный возраст у мужчин и женщин сравняется и составит 60 лет.