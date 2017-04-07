З травня в Україні піднімуть розмір мінімальних пенсій

Українські пенсіонери будуть отримувати з 1 травня більше. Але не все, а ті, хто отримує мінімальну пенсію. Як передає replyua.net, з 1 травня розмір мінімальної пенсії в Україні зросте до 1312 гривень. Це передбачено бюджетом країни на 2017 рік. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня - розмір мінімальної пенсії досягне +1373 гривень. Таку заяву зробив віце-прем'єр Павло Розенко.
За словами міністра, в цьому році мінімальна пенсія зросте двічі: з 1 травня її розмір складе 1 312 гривень, а з 1 грудня зросте ще на 61 гривню. Розенко також повідомив, що мінімальну пенсію в Україні отримують 8 мільйонів чоловік, додавши, що 80 відсотків пенсіонерів країни проживають за межею бідності.
Раніше глава українського уряду Володимир Гройсман анонсував пенсійну реформу. Відзначимо, що проведення пенсійної реформи. Нею передбачено досягнення підвищення віку для виходу громадян на пенсію у відповідності до меморандуму, погодженого між офіційним Києвом та МВФ. Очікується, що в Україні замаскують підвищення пенсійного віку, тобто можна буде на пенсію виходити так, як нині, однак розмір грошових виплат буде меншим, ніж за умови виходу на пенсію в більш пізньому віці.