Влада «ДНР» провела масову мобілізацію

На непідконтрольній Україні частині Донецької області провели масштабну мобілізацію, інформує replyua.net. Згідно з інформацією з Донецька, в «ДНР» поставили під рушницю близько 30 тисяч чоловік. Формально мобілізацію назвали збором резервістів. Судячи з оприлюднених в мережі Інтернет фотографій, залучали людей різного віку.
На 30 тисяч мобілізованих приїхав подивитися ватажок «ДНР» Олександр Захарченко. Він спостерігав за військовими навчаннями. За словами заступника Захарченка, в «ДНР» повинен бути постійний мобілізаційний резерв, готовий в будь-яку хвилину стати під рушницю в разі активізації бойових дій. Раніше Захарченко звинуватив Україну в підготовці наступу на «ДНР», заявивши про необхідність дотримуватися Мінських угод. У Києві спростували слова ватажка «республіки», підкресливши, що це бойовики порушують мирні угоди і не дотримуються режиму припинення вогню.
З 1 квітня на Донбасі було оголошено перемир'я, проте режиму повної тиші домогтися не вдалося. Кожен день перемир'я обертається новими жертвами і руйнуваннями. Військові дії на Донбасі тривають з весни 2014 року. Україна офіційно проводить антитерористичну операцію, неофіційно називаючи її війною з Росією і місцевими сепаратистами, яких безпосередньо підтримує Москва.