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После отопительного сезона украинцам пересчитают субсидии

После отопительного сезона украинцам пересчитают субсидии
Доходы украинцев с начала текущего года существенно возросли, и это значит, что с окончанием отопительного сезона субсидии пересчитают, из-за чего их размер для большинства семей значительно сократится. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, ранее субсидии высчитывали по доходам 2015 года, и тогда средняя зарплата составляла порядка 4,3 тысяч гривен, однако по состоянию на конец прошлого года она увеличилась до 6,4 тысяч.

Скидки на коммунальные платежи, согласно распоряжению Кабмина, должны рассчитываться как минимум дважды в год – в мае и октябре. После перерасчета в мае субсидии будут рассчитывать по доходам за прошлый год. Если семья из четырех человек, где два человека работают, в среднем платила за коммуналку с учетом субсидий чуть больше тысячи гривен, в следующем отопительном сезоне она будет платить уже чуть больше двух тысяч гривен. Если сумма будет полностью покрывать стоимость коммуналки в пределах социальной нормы, субсидии могут забрать.

Если субсидии оформлены, соответствующие органы будут автоматически производить перерасчет. Самостоятельно перерасчет проводится органами, если семья не совершала покупок на сумму больше 50 тысяч гривен, не изменился состав семьи, а также число работающих. Впрочем, даже если доход семьи никак не менялся в 2016 году, она все равно будет платить за коммуналку больше.
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