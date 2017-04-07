В «ДНР» назвали заказчика убийств Моторолы и Гиви

Мария Петрова, так называемый пресс-секретарь «министерства государственной безопасности ДНР», заявила о том, что организатором убийств Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы) может быть Алексей Петров, глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Лента.ру, Петрова отметила, что руководству «ДНР» известно, что Петров, находясь в должности заместителя начальника контрразведки Службы безопасности, отвечал за создание и работу таких подразделений. Также по словам Петровой, он подготавливал диверсионные группы для совершения террористических актов на территории «Донецкой республики». «Пресс-секретарь» подчеркнула, что Петр Порошенко, президент Украины, сразу после того, как погиб Михаил Толстых, назначил Петрова главой департамента контрразведки.
Напомним, что ранее Александр Скипальский, бывший заместитель главы СБУ, заявил о том, что убийства Моторолы и Гиви были главной задачей украинских спецслужб, также в настоящий момент могут готовиться и убийства Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. Скипальский подчеркнул, что такие задания нигде не афишируются, но это и не должно выноситься на обсуждение.