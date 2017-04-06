НАТО допоможе Україні з реформою ДСНС

Україна та Північноатлантичний альянс почнуть спільну роботу над планом реформування Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таких домовленостей було досягнуто під час обговрень українського керівника уряду Володимира Гройсмана і заступника генсека Північноатлантичного альянсу Роуз Геттемюллер. Мова йде, зокрема, про технічну та інституційну модернізацію. Прем’єр Володимир Гройсман зазначив, що оновлення технічного забезпечення українських рятувальників є одним з нагальних питань, адже співробітники ДСНС варто забезпечити всім необхідним. Очільник Кабміну зауважив, що необхідно посилити співпрацю України з Альянсом саме у цій сфері і почати повноцінно втілювати в життя ті домовленості, яких вдалося досягти під час візиту Гройсмана до Брюсселя взимку цього року. Для цього представник НАТО в травні приїде до України, щоб провести декілька профільних зустрічей. Роуз Геттемюллер в свою чергу заявила, що на тлі провокаційних дій Російської Федерації в Україні, існує потреба почати роботу над оновленням Групи консультативної підтримки Альянсу стосовно захисту критичної інфраструктури.
Крім того, Гройсман висловив слова вдячності представниці НАТО за надання ресурсів для стабілізації ситуації у Балаклії після пожежі на складах боєприпасів.