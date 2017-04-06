Українська економіка досягне рівня ЄС у 2040 році – МВФ

У Міжнародному валютному фонді зробили прогнози щодо показників української економіки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Якщо в Україні вдасться знизити рівень корупції до середнього рівня Європейського Союзу, українська економіка зможе вийти на рівень європейських показників в економіці до 2040 року. Такі результати були отримані після проведення відповідного дослідження Міжнародним валютним фондом. Встановлено, що в разі зниження показників корупції, валовий внутрішній продукт в Україні на душу населення до 2040 року вийде на рівень 50 % від середнього в ЄС та на 20 % більше нинішнього. Однак дослідження враховує і негативні результати боротьби з корупцією. За умови, що антикорупційні реформи не матимуть успіху, то до 2040 року Україна зможе досягти мінімум 30 % від середніх європейських показників. Міжнародний валютний фонд навів до прикладу Польщу, Румунію та Латвію, які в 1992 році також мали схожу економічну ситуацію щодо рівня ВВП як і в України, однак з тих часів ці країни мають значні здобутки.
Нагадаємо, раніше в МВФ заявили, що готові надати Україні до кінця року ще 3 кредити, якщо офіційний Київ виконає всі вимоги.