На Буковині спритники вивозять ліс - активісти

На Буковині місцеві активісти зафіксували заборонене вивезення лісу-кругляку. Про це повідомляє організація «Стоп корупція» на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
«У населеному пункті Драчинці Кіцманського району Чернівецької області місцеві активісти зафіксували, як невідомі спритники вивозять ділову деревину на чотирьох вантажівках. За даними очевидців, вирубаний ліс повинен був перебувати на громадському контролі. Дана ситуація з вивезенням лісу фіксується вже не вперше», - зазначається у інформаційному листі.
Як відомо, на сьогоднішній день в Україні існує серйозна екологічна загроза, яка спричинюється вирубкою лісів. Зокрема, дана проблема зачіпає фактично кожний український регіон. Сьогодні в Україні за один день вирізається більше дерев, ніж їх встигає виростати. Ситуація потребує негайного втручання влади та чіткий контроль з боку правоохоронних органів. У іншому випадку вже через кілька років окремі регіони, зокрема, західної України чекає екологічна катастрофа. Нещодавно повідомлялося, що на Київщині відбувається масштабна вирубка лісів, що у свою чергу загрожує їхньому повному зникненню в даній області.