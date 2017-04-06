Ляшко пояснив, за які злочини Гонтаревої тепер розплачуються українці (ВІДЕО)

Глава Фонду гарантування вкладів Ворушилін Костянтин та керівник Національного банку України Валерія Гонтарева мають нести кримінальну відповідальність за вчинені злочини. Про це під час розмови з кореспондентами в кулуарах парламенту завив керівник «Радикальної партії» Олег Ляшко, інформує replyua.net.
«Ви розумієте, що половину з тих банків, які були завалені з їхньої подачі, можна було врятувати?! А вона робила все можливе для того, щоб позбутися українських банків та відкрити безконкурентний шлях перед російськими фінансовими закладами. А тепер громадяни України змушені власними грошима розраховуватися за корупцію та злочинну діяльність Ворушиліна та Гонтаревої», - заявив народний депутат.
В той самий час він зазначив, що просто відставка Гонтаревої з керівної посади в державному регуляторі – це недостатнє покарання. «Вона має відповідати за свою корупційну діяльність. Ми вимагаємо, щоб проти неї було порушено кримінальне провадження та відбувалося розслідування. Але треба притягувати до відповідальності не лише Гонтареву, але і Ворушиліна, який за безцінь продавав майно знищених українських банків», - наголосив Ляшко. Як відомо, Валерія Гонтарева збирається йти у відставку, оскільки «виконала все, що хотіла».